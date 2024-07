Leichtathletik Hannah Odendahl wird Fünfte bei der U23 DM in Mönchengladbach

Sie hatte sich am Samstag eindrucksvoll für das Finale qualifiziert, indem sie in ihrem Vorlauf frühzeitig das Heft in die Hand nahm und ein Tempo anschlug, dem nur noch eine Konkurrentin folgen konnte, was die sichere Endlaufteilnahme bedeutete. Im Finale am Sonntag teilte sich bei windigen Verhältnissen und einem hohen Anfangstempo das Feld nach der ersten Runde. Die Hülserin entschied sich, dieses Tempo gegen die ältere Konkurrenz nicht mitzugehen, sodass eine Lücke entstand. Am Schluss hatte sie dann noch etwas zuzusetzen und gewann als Fünfte quasi den Sprint der Verfolgerinnen.