Leichtathletik Helga Glatzki tritt bei der Bahneröffnung in Oedt an

Sozusagen vor der Haustüre – im Grenzlandstadion in Mönchengladbach – finden im August die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Senioren statt. Ansporn genug für die heimischen Sportler, die in den Vorjahren nach Hessen, Thüringen und Bayern reisen mussten, sich für den Saison-Höhepunkt am Niederrhein zu qualifizieren. Gelegenheiten dafür bieten unter anderem die drei traditionellen Sportfeste des TuS Oedt. Auf dem schnellen Rund der Nierskampfbahn im Schatten der Burg Uda treten die Sportler am Mittwoch ab 17.15 Uhr zur Bahneröffnung an. Auch diesmal zeigen die bisher schon rund 250 Vormeldungen das große Einzugsgebiet der Veranstaltung an. Neben den vielen Sportlern von Rhein und Ruhr wollen auch Starter aus Burgbrohl, Aachen, über die Voreifel bis in die Niederlande und Belgien eine erste Formbestimmung vornehmen.