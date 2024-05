Leichtathletik Basayne Tchagandi springt an die Deutsche Spitze

Über 100 Meter gab es Titel Nummer zwei für ihn. In 11,83 Sekunden (Vorlauf 11,82 s) lag er hauchdünn mit zwei Tausendstelsekunden gegenüber Tim Kaiser aus Solingen vorne. Weitere Doppelsieger in den Einzeldisziplinen wurden Tino Bovender (U20) mit zwei Bestzeiten über 200 m (23,32 Sekunden) und 400 m (51,43 Sekunden), Finja Stupp (U20) im 100 Meter und 200 Meter Sprint (12,69 Sekunden und 25,57 Sekunden) und Jette Zottmann (U18) über 100 Meter Hürden in 14,72 Sekunden (Vorlauf: 14,66 Sekunden = DM-Quali) und im 200 m Lauf (26,04 Sekunden, Bestleistung). Zudem wurde sie noch Dritte über 100 Meter flach in 12,73 Sekunden. Emma Wall holte Gold mit dem Speer (34,64 Meter, Bestleistung) und jeweils Silber über 80 Meter Hürden (12,49 Sekunden) sowie mit der Kugel (10,88 Meter).