Leichtathletik Start von Hannah Odendahl bei Hallen-DM hängt an seidenem Faden

Stark in Mitleidenschaft gezogen sind auch die 4 x 200 Meter Staffeln. Neben Odendahl, die am Schluss laufen sollte, ist zudem noch Lina Juchems erkrankt. In der Jungenstaffel kämpft ebenfalls Tino Bovender mit einem Virus. „Wir wissen heute noch überhaupt nicht, ob eine Staffel läuft und ggf. in welcher Besetzung“ lässt Cheftrainer Peter Quasten verlauten. Stand jetzt gesund ist Sprinter Benayahou-David Kiangebeni. Sein Ziel über 60 Meter ist das Erreichen der Halbfinals. Dazu wird auf jeden Fall eine Leistung im Bereich seiner Bestzeit (7,09 Sekunden) erforderlich sein.