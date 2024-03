Leichtathletik Überflieger Wolfgang Ritte scheitert erst am Weltrekord

Gemeinhin sollte mit Vorschusslorbeeren in Form vermeintlicher Favoritenrollen sehr behutsam umgegangen werden. Der Schuss kann aus vielerlei Gründen nach hinten losgehen. Doch die in unserer Vorschau genannten Krefelder Trümpfe bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der Ü35-Generation in der Dortmunder Helmut Körnig Halle stachen ausnahmslos. Und sogar noch ein bisschen mehr als dies. Das letztlich neunköpfige Aufgebot kehrte mit insgesamt zehn Medaillen (sechs in Gold sowie je zweimal Silber und Bronze) aus der Westfalen-Metropole zurück. Gekrönt wurde das Ganze noch durch Stabhochsprung-Überflieger Wolfgang Ritte. Der 71-Jährige nach übersprungenen 3,30 Meter, bereits als Sieger der M70 feststehend und allein im Wettbewerb, die Latte auf die neue Weltrekordhöhe von 3,57m (bisher er selber mit 3,56m) legen. Daran scheiterte er bei drei Versuchen zumindest einmal denkbar knapp. Tags zuvor hatte er bei seinen eher selten gewordenen Ausflügen zum Weitsprung auch diese Konkurrenz bei mit Rücksicht auf seine Paradedisziplin lediglich zwei von möglichen sechs Versuchen mit 4,56 m gewonnen. Dieses Double nahm sich auch seine Frau Ute in der W70 unter die Spikes. Den Stabhochsprung entschied sie mit 2,20 m für sich und wurde Zweite im Weitsprung (3,56m).