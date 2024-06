Leichtathletik Leichtathletik-Jugendmeisterschaften im Covestro-Sportpark

Krefeld · Am Wochenende finden die Jugendmeisterschaften der U18 und der U14 aus dem Landesverband Nordrhein in Uerdingen statt. Für den SC Bayer gehen zahlreiche Titelaspiranten bei den Wettkämpfen an den Start.

12.06.2024 , 14:31 Uhr

Im Covestro-Sportpark am Löschenhofweg finden die Nordrhein-Jugendmeisterschaften am Wochenende statt. Foto: SC Bayer

Von Peter Quasten