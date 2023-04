Leichtathletik Hannah Odendahl siegt bei der Bahneröffnung des TuS Oedt

Ein besonderes Jubiläum hat Phillipe Abraham vom Kettwiger Sportverein beim Saisonauftakt der Leichtathletikabteilung des TuS Oedt gefeiert. 1995 absolvierte er seinen ersten Start auf der Grefrather Bahn über 1000 Meter. Fast nur unterbrochen durch die Corona (und krankheitsbedingte) Ausfälle, blieb der 46-jährige Essener den Veranstaltungen sehr treu und wurde jetzt am Mittwoch vom TuS Oedt für seine 25. Teilnahme geehrt. Eine Erinnerung an die alte Tartanbahn und eine neue 5000-Meter-Bestzeit in der M45 (17:20,83) nahm er mit nach Hause.