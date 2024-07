Leichtathletik Hannah Odendahl will ins Finale

Von Seiten des SC Bayer 05 Uerdingen werden 10 Athleten aktiv in das Geschehen eingreifen, wovon einige Chancen auf eine Endlauf- bzw. Endkampfplatzierung haben. Dies darf am ehesten Hannah Odendahl zugetraut werden. Die 18-Jährige gehört zwar noch der U20 an, will aber in Mönchengladbach bei einem hochkarätigen Meisterschaftsrennen ihre Ambitionen zur Teilnahme an der U20 Weltmeisterschaft in Lima (Peru) untermauern.