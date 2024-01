Leichtathletik Finja Stupp vom SC Bayer 05 Uerdingen gewinnt zwei Titel bei Regionsmeisterschaften

Bei so viel Edelmetall durch die Neuzugänge durften sich die etablierten Uerdinger natürlich nicht lumpen lassen. So avancierte Finja Stupp (18) zur erfolgreichsten Uerdinger Teilnehmerin. Als Siegerin der U20 über 200 Meter in 25,95 Sekunden blieb sie erstmals in der Halle unter der 26-Sekunden-Marke. Im 60 Meter Sprint wurde sie, ebenfalls mit neuer Bestzeit, in 8,04 Sekunden Zweite, und in der Frauenstaffel über 4 x 200 Meter kam sie mit den Dormagenerinnen Lea Hübbers, Kemi Körsgen und Anna Olschowsky in 1:45,18 Minuten zu ihrem zweiten Titel.