Leichtathletik : Anna Keyserlingk startet nach erfolgreichem Abi die Saison

Krefeld Anna Keyserlingk vom SC Bayer 05 Uerdingen tritt bei den Leichtathletik-Regionsmeisterschaften in Dormagen an. Aber auch ihre Vereinskameradinnen Tessa Srumf und Marta Kersken fiebern dem Start entgegen.

An diesem Wochenende folgt nun die Kür mit dem Saisoneinstieg bei den Regionsmeisterschaften LVN-Mitte der Klassen U20, U18 und U16 in Dormagen. Dort wird die Hülserin für den SC Bayer 05 Uerdingen in ihrer Spezialdisziplin Dreisprung an den Start gehen. Da aber bereits eine Woche später in Garbsen die erste offizielle Qualifikation zur U20-WM ansteht, beschränkt sich Keyserlingk auf Anraten ihres Trainers Peter Quasten auf einen verkürzten Anlauf. Mit nur elf Anlaufschritten soll bereits eine ordentliche Weite nah an die 13 Meter erreicht werden. „Der Einstieg mit dem kurzen Anlauf hat in der Hallensaison auch schon sehr gut geklappt“, sagt die Hallenmeisterin. Am Sonntag ist dann noch ein Start in der 4 x 100 Meter-Staffel geplant. Auch für 400 Meter Läuferin Tessa Srumf ist Dormagen eine Standortbestimmung. Die 19-Jährige Deutsche Hallen-Vizemeisterin wird zunächst die 200 Meter Strecke angehen, bevor sie eine Woche später bei einem Meeting in Lokeren/Belgien erstmalig über die Stadionrunde startet. Insgesamt darf mit etlichen Titeln in allen Altersklassen für den SC Bayer gerechnet werden.