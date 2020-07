Wettkämpfe am Wochenende : Bayers Leichtathleten freuen sich über den Restart

Krefeld Die Corona-Pandemie zwang auch die Leichtathleten zu einer Trainins- und Wettkampfpause. Aber jetzt geht es wieder los - natürlich unter Berücksichtigung der Hygieneregeln.

(RP) Es geht endlich wieder los. An diesem Wochenende finden an verschiedene Orten bereits Wettkämpfe der Leichtathletik statt – natürlich mit Corona bedingten Einschränkungen und Vorgaben. Nachdem zunächst alle Meisterschaften auf Landes- und die meisten auf Bundesebene abgesagt worden waren, hat der Deutsche Leichtathletikverband neben den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig am 8./9. August nun auch grünes Licht für eine Jugend-DM Anfang September in Heilbronn gegeben.

Dazu bedarf es Vorbereitungswettkämpfe, die jetzt vermehrt stattfinden. Die Athleten des SC Bayer 05 Uerdingen freut diese Entwicklung. Anna Gräfin Keyserlingk, die nur einen Monat nach ihrem bisher größten Erfolg, der Deutschen Hallenmeisterschaft U20 im Dreisprung in den Lockdown gezwungen wurde, ist voller Tatendrang: „Ich habe mit großer Unterstützung meiner Trainer quasi durchtrainiert, zunächst in Wald und Feld, anschließend auf unserer Sportanlage. Aber Training und Wettkampf sind halt zweierlei Paar Schuh. Ich bin fit und will das jetzt endlich auch zeigen.“ Dafür bietet sich am Sonntag in Essen mit dem „Tag der Überflieger“ ein Sprungmeeting an, wo die noch 16-Jährige in ihrer Spezialdisziplin ins Wettkampfgeschehen startet.