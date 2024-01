Leichtathletik Basayne Tchagandi springt jetzt beim SC Bayer 05 Uerdingen

Naturgemäß im Vordergrund stehen dabei zahlreiche Neuzugänge, die ab 1. Januar 2024 erstmals für den SC Bayer startberechtigt sind. An den Landes-Leistungsstützpunkt nach Uerdingen wechselten folgende Kaderathlet*innen: Basayne Tchagandi M15 Landeskader Weitsprung (abgebender Verein ASV Süchteln); Marlin Kubeck U18 Landeskader 400 m Hürden (abgebender Verein Moerser TV); Imke Martini W15 Landeskader Sprint (abgebender Verein Moerser TV); Emma Wall W15 Landeskader Kugelstoß (abgebender Verein Moerser TV); Jette Zottmann U18 Landeskader Hürdensprint (abgebender Verein TK Grevenbroich); Mayla Niersmann U18 Landeskader Hochsprung (abgebender Verein SV Sonsbeck); Ina Maria Gödicke U18 Landeskader Hürdensprint (abgebender Verein Tusem Essen Margarethenhöhe). Nicht mit Kaderstatus, aber sportlich ebenfalls ein deutlicher Zugewinn ist Alyssa Tagbo. Die 20-jährige Duisburgerin war in der U16 für den OSC Rheinhausen startend Deutsche Meisterin im Siebenkampf und wechselte anschließend zum TV Gladbeck. Nach mehreren Jahren, die verletzungsbedingt nicht den erhofften Erfolg brachten, will sie nun bei Trainer Peter Quasten speziell im Weitsprung noch einmal richtig angreifen. Tagbo wird aber erst eine Woche später bei den Nordrhein-Hallenmeisterschaften in Leverkusen ins Wettkampfgeschehen eingreifen.