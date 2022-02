Bezirksmeisterschaften im Kunstrad : Laura Hanns und Julia Wolf gewinnen den Titel

Schiefbahn Die Frauen des RSC Blitz Schiefbahn glänzen bei den Bezirksmeisterschaften im Kunstrad mit einer sauberen Kür. Zudem gab es bei den Titelkämpfen erstmals auch einen Wettbewerb offene Wertung.

Sportlich konnten die Beteiligten aus Schiefbahner Sicht mehr als zufrieden sein: In der Disziplin 1er-Schülerinnen U11 konnte sich die „Blitzerin“ Lucy Löffler Platz drei sichern. Yvi Leusch verfehlte zwar knapp ihre persönliche Bestleistung, wurde aber mit 23,44 Punkten souveräne Tagessiegerin in ihrer Altersklasse.

In der Altersklasse U13 gingen ebenfalls zwei „Blitzerinnen“ an den Start. Pauline Josefine Mertens verfehlte auf Platz vier nur knapp das Podest. Platz drei sicherte sich hier Paula Haas. In der Altersklasse U15 gingen acht Sportlerinnen ins Rennen. In dem großen Teilnehmerfeld glänzte Jana Sennert in ihrer ersten Saison und wurde Sechste, Pia Lobert Dritte. Zum Abschluss ging das „Blitz“-Team im Zweier-Kunstradsport der Frauen an den Start. Laura Hanns und Julia Wolf sicherten sich mit einer sauber vorgetragenen Kür mit vielen schwierigen Übungen und Passagen die Bezirksmeisterschaft.