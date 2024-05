Sechs Rennen am Sonntag Zum Muttertag: Ladies‘ Day im Stadtwald

Das zweite Rennen, die Dreijährigen-Prüfung über 1200 Meter, spricht die schnellen Sprinter des Derbyjahrgangs an. Krefelder Interessen vertreten der von Mario Hofer trainierte Faster Than Life, der noch am Maifeiertag im Leipziger Fliegerpreis am Start war, dort aber Probleme mit den engen Bögen hatte. Sowie der von Markus Klug trainierte Pacharan, der am 1. Mai in Hannover siegreich war.