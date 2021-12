Zwei Dinge sind wichtig : KTSV Preussen nutzt den Umbruch zum Aufbruch

Krefeld Der Traditionsverein besinnt sich auf das, was ihm früher zum Erfolg verholfen hat und stellt sich neu auf. Dabei benötigt er eine sanierte Sportanlage, die im Herbst 2022 fertig gestellt werden soll, und eine gute Jugendarbeit.

(RP) Kein schönes Bild liefert eine der schönsten Sportanlagen am Niederrhein seit einigen Jahren. Zerfall, wohin man schaut. Die Tribüne bröckelt. Die Terrasse vom Vereinsheim ist marode. Es gibt einen immensen Sanierungsstau auf der Hubert Houben Kampfbahn, die nicht zu Unrecht immer wieder mit dem Attribut „altehrwürdig“ versehen wird. Die Preussen warten sehnsüchtig auf die seit Jahren angekündigte Sanierung, den Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage, die Restaurierung der historischen Gebäude, die Tartanbahn für die Leichtathleten. Im Herbst 2022, so der Plan der Stadtverwaltung, soll es endlich losgehen.

Der letzte größere Erfolg des Traditionsvereins liegt elf Jahre zurück. Damals wurde nicht Borussia Mönchengladbach , der 1.FC Köln, Schalke 04 oder Borussia Dortmund Westdeutscher Meister der Ü32, sondern die Krefelder Preussen. Und genau dieser Erfolg zeigt das Dilemma des KTSV Preussen 1855. Viele Spieler aus den erfolgreichen 90er Jahren, als alle Jugendmannschaften in der Niederrheinliga spielten und sich mit dem Nachwuchs der Bundesligamannschaften maßen und als die „Erste“ in der dritten Liga erfolgreich gegen Vereine wie Fortuna Düsseldorf , Alemannia Aachen , RW Essen und den Wuppertaler SV antrat, sind noch dabei – allerdings nur bei den Alten Herren.

Genau diese Riege bildet auch das Grundgerüst des sechsköpfigen Senioren-Vorstands, der sich bei den Wahlen im kommenden Jahr aber deutlich breiter aufstellen will, wie Obmann Peter Intveen berichtet: „Es ist immer schwer, Menschen für ehrenamtliche Arbeiten zu gewinnen, aber wir haben in vielen Gesprächen einige Kandidaten gefunden, die uns helfen werden, unseren geplanten Umbruch anzugehen.“

So unterstützt seit einigen Monaten auch Ludwig Gabelin als Sponsorenbeauftragter wieder den Vorstand. Gabelin ist seit über 40 Jahren Preussen-Mitglied und hat in dieser Zeit schon zahlreiche Ehrenämter bei den Preussen innegehabt. Ob Jugendtrainer, Vorstandsarbeit, Stadionsprecher oder Webmaster – irgendwas gab es für ihn immer zu tun, bevor die Zeit beruflich bedingt zu knapp wurde und er in den vergangenen 15 Jahren deutlich kürzer trat. Seine Ziele formuliert Gabelin so: „Mittelfristig müssen wir wieder ein attraktiver Verein für talentierte Jugendfußballer werden. Dazu bedarf es in erster Linie zweier Hebel: Zum einen müssen wir eine moderne Anlage mit guten Trainingsmöglichkeiten bieten und zum anderen ausgebildete Jugendtrainer einstellen, die sowohl sportlich als auch pädagogisch unseren Nachwuchs weiterentwickeln.“