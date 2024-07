Ringen Respekt gelehrt, Gemeinschaft gelebt

Vor 57 Jahren ist er im Gatherhof geboren. Da hat er in jungen Jahren gelernt, was Respekt, Ehre, Freunschaft und Zusammenhalt bedeuten. Das hat ihn geprägt. Seine Liebe zum Sport hat ihn aber auch gefesselt, lässt ihn noch immer nicht los. So ist er oft nur kurz in Marbella, weil er von den Kindern und Jugendlichen an der Steinstraße vermisst wird. „Obwohl ich dort sehr gerne bin, hänge ich meist hier rum“, sagt er. Eine Leidenschaft.