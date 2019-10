Zum Abschluss eine Medaille : Aline Focken hört nach Olympia auf

Krefeld Die Ringerin hat sich schon für Tokio 2020 qualifiziert und möchte das Karrierende mit einer Medaille krönen.

Das Ziel liegt in nicht mehr allzu ferner Zukunft, doch es schwingt schon ein wenig Wehmut ob der Zeit danach mit. So bei der Ehrung, die der Ringerin Aline Focken anlässlich des Gewinns der Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft von ihrem Verein Germania Krefeld zuteil wurde. „Das wird meine letzte Saison als Ringerin, und die möchte ich, wenn möglich, mit einer Medaille bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio beenden“, sagt die Hülserin. Der anschließende Applaus zeigte dann, wie sehr die Ringer-Gemeinde hinter ihr steht und die Daumen für das Vorhaben drückt. Die 28-Jährige ist nicht nur ein Publikumsliebling, sondern auch ein Vorbild.

Das Ringen war ihr quasi in die Wiege gelegt, ist ihre Familien doch schon seit mehreren Generationen in dieser Disziplin aktiv. „Ich bin in der Turnhalle groß geworden. Da ich als Kind immer zappelte und Wutausbrüche hatte, war Ringen für mich zu Beginn so eine Art Rauslassventil“, sagt sie und deutet auf die Matte, wo zwei Kinder rumbalgen: „Das ist die nächste Generation, die Kinder von meinem Bruder.“