Kriminalstatistik für das Jahr 2022 Kriminalität steigt auf Vor-Corona-Niveau

Erfolge verzeichnet die Polizei auch im Kampf gegen illegales Glücksspiel. 2021 war eine Sondereinheit gebildet worden; man verzeichne eine „ganz deutliche Abnahme der Fallzahlen von 43 in 2021 auf 13“, erläutert Mecklenbrauck. Ungebrochen Spitze ist die Krefelder Polizei beim Thema Einsatzzeiten: Im Schnitt ist die Polizei ab Alarmierung in drei Minuten, neun Sekunden am Einsatzort – „wenn man die Polizei in Krefeld ruft, dann ist sie sehr schnell da. Das ist Platz eins in NRW“, resümiert die Polizeipräsidentin. Ein spektakulärer Schlag gegen den organisierten Drogenhandel gelang der Polizei im März 2022: Bei einer Razzia mit 200 Beamten in 13 Objekten wurden zwölf Kilogramm Kokain, drei Kilogramm Marihuana, 250.000 Euro Bargeld und vier teure Wagen konfisziert; zudem gab es mehrere Festnahmen.