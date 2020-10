Schiedsrichter geschlagen : Kreissportgericht sperrt Spieler für acht Jahre

Krefeld Der Fußballer Samet U. vom Kreisligisten CSV Marathon Krefeld ist für acht Jahre gesperrt worden. Er hatte Schiedsrichter Axel Vollack geschlagen. Der CSV hat den Spieler ausgeschlossen.

Was war passiert? Der Unparteiische leitete am 20. September die Begegnung der Kreisliga B, Gruppe 2, zwischen dem SV Oppum und CSV Marathon II. Es ging ruppig zu, weshalb der Schiedsrichter elf gelbe Karte zeigte, sieben davon Spielern des CSV. Als der in der 80. Minute den Ausgleich zum 3:3 kassierte, stürmten drei Spieler zum Referee und forderten, dem Tor wegen Abseits die Anerkennung zu verweigern. Als Schiedsrichter Vollack dem nicht nachkam, wurde er von einem Spieler beleidigt, woraufhin dieser die rote Karte sah. Als die Partie mit dem Anstoß fortgesetzt werden sollte, stürmte der Torhüter Samte U. aus seinem Kasten, lief auf den Spielleiter zu und schlug ihm in den Nacken. Der Unparteiische taumelte, konnte sich aber noch fangen. Das Spiel wurde abgebrochen.