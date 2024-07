Kreisliga A Wer durchbricht die Phalanx der Aufstiegsfavoriten?

Krefeld · In der Fußball-Kreisliga A in Krefeld und Kempen bahnt sich eine spannende Saison an. Einige Teams haben ordentlich aufgerüstet, auf der anderen Seite kamen interessante Neulinge hinzu.

08.07.2024 , 15:19 Uhr

Zuletzt trafen der Hülser SV und der SV Thomasstadt Kempen im Pokal aufeinander. Nun gibt es ein Wiedersehen in der Kreisliga A. Foto: Norbert Prümen

Von Werner Fuck