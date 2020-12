Disziplin als Erfolgsgarant : Fußballer-Initiative gegen Corona: Wir stehen zusammen

Krefeld Die Fußballer im Kreis Kempen-Krefeld sind natürlich auch von der Corona-Pandemie betroffen. Doch sie meckern nicht über Einschränkungen und Auflagen, sondern wollen gemeinsam das Virus bekämpfen, um bald wieder spielen zu können.

In einem zweiten Schritt haben die Mitglieder der WIR STEHEN ZUSAMMEN-Gruppe einen Arbeitskreis gegründet, der sich bereits in zwei Video-Konferenzen ausgetauscht hat. Die Abstimmung nach der Rückkehr auf den Platz bzw. der Einstieg in den unterbrochenen Spielbetrieb, vor allen Dingen was dann die Hygienekonzepte anbelangt, waren ein vorrangiges Thema. Auch eine eventuelle gemeinsame Abstimmung mit den Kreisverantwortlichen über die wahrscheinlich neuen, oder zumindest veränderten, Spielpläne ist angedacht. Jedem sei auch klar, dass es ständig weitere und neue Punkte gebe, die abzuarbeiten seien. „Wir stehen erst am Anfang und können sicherlich viel voneinander lernen. Auch wenn alles überstanden ist, bietet sich die Chance, sich als Arbeitsgemeinschaft zu treffen. Aber ohne Frage ist ein erster Schritt getan“, gibt sich Rex optimistisch. Auch ein Kontakt zum Bundespräsidialamt und Bundeskanzleramt wurde hergestellt und die Initiative vorgestellt. Per Email kam beiderseits viel Lob und die Ermutigung, sich weiter zu engagieren.