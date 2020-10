Hockey - 2.Bundesliga : Laura Schmitz vergoldet ihr Abschiedsspiel mit dem Siegtreffer

Die Hockeydamen des Crefelder HTC ziehen nach dem 1:0 gegen Eintracht Braunschweig auf Platz vier in die Play-offs der 2. Bundesliga ein.

Von Beginn an merkte man ihrem Team die Motivation und den Willen zum Sieg an. Bereits früh erarbeiteten sie sich gute Spielzüge und kamen immer wieder in den gegnerischen Kreis. Die Eintracht aus Braunschweig hielt im ersten Durchgang gut dagegen, so dass sich ein interessantes Spiel auf Augenhöhe entwickelte, welches torlos in die Halbzeit ging. Nach dem Wechsel steigerte sich das junge Team von CHTC-Coach Andre Schiefer noch einmal und hatte von nun an deutlich mehr Spielanteile. Mit aggressivem Pressing und gut durchdachten Angriffen setzten sie die Gäste früh unter Druck. Zu Beginn des letzten Abschnittes erkämpfte sich Helene Stöckmann an der Außenbahn den Ball und brachte diesen scharf in den Schusskreis, wo Laura Schmitz die Kugel sehenswert verarbeitete und zum hochverdienten Siegtreffer im Netz unterbrachte.