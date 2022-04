Pokal-Knüller in Bockum : Krefelder Wasserball-Derby geht in die dritte Runde

Nach den beiden Bundesliga-Duellen treffen die SVK 72 und der SV Bayer am Mittwoch um 20.30 Uhr im Pokal aufeinander. Foto: mocnik/Mark Mocnik

Krefeld Die Bundesliga-Mannschaften des SV Krefeld 72 und des SV Bayer 08 Uerdingen kämpfen am Mittwoch um den Einzug ins Final-Four. Die Damen des SV Bayer haben die Endrunde bereits erreicht.

(lus) Am heutigen Mittwoch, 20.30 Uhr, treffen die Wasserball-Herren des SV Bayer Uerdingen und der SV Krefeld 72 das dritte Mal in dieser Saison aufeinander. Diesmal geht es um den Einzug in das Final Four des Deutschen Wasserball-Pokals, das am 6. und 7. Mai in Duisburg ausgetragen wird.

Die Krefelder Wasserball-Fans dürfen sich auf einen heißen Pokalfight freuen, in dem beide Mannschaften wie in den beiden Bundesliga-Begegnungen zuvor bis zur letzten Sekunde alles geben werden. Die erfahrener Mannschaft aus Uerdingen geht zwar als Favorit in das Match, die SVK hat aber bei der knappen Auswärtsniederlage und dem Unentschieden zu Hause gezeigt, dass ihr eine Überraschung gelingen kann. Zumal bei den 72ern Paul Huber nach auskuriertem Nasenbeinbruch wieder ins Team zurückkehrt. Allerdings fällt diesmal Janek Neuhaus Corona-bedingt aus.

Team-Manager Ferdinand Vogel hadert allerdings mit der Terminplanung des DSV: „Die Jungs werden im Prestige-Duell gegen Bayer natürlich alles daransetzen, sich für die Pokal-Endrunde zu qualifizieren. Die findet aber parallel zur zweiten Endrunde der U18-Bundesliga statt, für die wir schon qualifiziert sind. Falls wir uns am Mittwoch durchsetzen, müssen wir notgedrungen auf unsere U18-Spieler und damit auf ein Großteil unserer Mannschaft verzichten. Diese Ansetzung ist mehr als unglücklich, gelinde gesagt, war aber wohl wegen den Corona-Einschränkungen und der Teilnahmen der Nationalmannschaften an der Männer-WM und U19-EM nicht anders darstellbar.“

Die Herren des SV Bayer wollen nach dem verpassen Aufstieg in die A-Gruppe der Bundesliga unbedingt in die Pokalendrunde und dort zeigen, wie gut sie sind. Sie erwarten am Mittwoch gegen die SVK aufgrund der vergangenen Ergebnisse in der Bundesliga, ein sehr spannendes Spiel.

Die Damen des SV Bayer haben die Pokalendrunde bereits erreicht und sind am 6. und 7. Mai im Aquadome am Waldsee Gastgeberinnen für Spandau 04, Waspo 98 Hannover und ETV Hamburg.