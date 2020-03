Eishockey : KEV: U20-Spieler vom Coronavirus infiziert

(JH) Das Coronavirus ist längst, wenngleich von vielen unbemerkt, auch in Krefeld angekommen. Ein Spieler aus dem Nachwuchs vom KEV 81 ist von dem Virus betroffen. Das teilte der Verein jetzt mit. Eishockeytorwart Jonas Natterer aus der U20 der Schwarz-Gelben hat sich höchstwahrscheinlich bereits auf einer Klassenfahrt Mitte Februar infiziert.

Der Schüler des Vera-Beckers Berufskolleg in Krefeld war mit anderen zu einer Skifreizeit in Österreich. Die Symptome traten bei ihm und einigen Mitschülern aber erst später auf.

Auch aus Krefeld abgereist ist inzwischen Patrick Demetz aus der Oberligamannschaft. Der Italiener aus Wolkenstein in Südtirol konnte wegen der geschlossenen Grenzen in der vergangenen Woche nicht in seine Heimat reisen. „Wir haben ihm ein Auto besorgt und er konnte dann am Donnerstag nach Hause fahren, muss dort aber auf Anweisung der örtlichen Behörde in Quarantäne begeben“, berichtet Sportvorstand Elmar Schmitz.