Die Krefelder Handball hoffen auf eine positive Entscheidung : SPD stellt Antrag zum Harzverbot im Handball

Krefeld Die Sozialdemokraten wollen nach Lösungen suchen, die für Stadt und Vereine tragfähig sind und bemühen den Rat.

(svs) Die Haftmittel, die Handballer nutzen, um ihre Bälle besser greifen zu können, das so genannte „harzen“, sorgen seit einigen Tagen für große Auregung in der Krefelder Handballszene. Nachdem die Reinigung von den Klebstoffen nach Aussage der Stadtverwaltung jährlich einen sechsstelligen Betrag pro Halle kostet, verbot die Stadt nun die Verwendung bis auf den Spitzensport, per Definition die obersten vier Ligen. Das wiederum bringt die betroffenen Vereine auf die Palme. Unter der Hand ist zu hören, dass viele Spieler mit Abschied drohen. Das könnte vor allem die Teams treffen, die in Verbands- oder Oberliga (der sechst- und fünfthöchsten Spielklasse) auflaufen.