American Football : Krefelder Ravens-Defense dominiert Mülheim

CAK Krefeld Ravens - Cologne Falcons Prospects Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Das Football-Team aus der Seidenstadt gewann am Sonntag beim schärfsten Liga-Konkurrenten Mülheim mit 30:0 und steht damit so gut wie als Meister und Aufsteiger in die 4. Liga fest.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Mit einem weiteren klaren Erfolg gegen die Mülheim Shamrocks haben die Krefeld Ravens einen weiteren großen Schritt Richtung Aufstieg gemacht. Beim 30:0 (17:0) in Mühlheim dominierte vor allem die Defense der Krefelder den Gegner in allen Belangen und ließ über die gesamte Partie nur vier First Downs, also neue erste Versuche, der Shamrocks zu. Im gesamten ersten Durchgang war das Ergebnis jedes Mülheimer Ballbesitzes ein Three and Out, also ein nicht ausreichender Raumgewinn für einen neuen ersten Versuch. Die Gäste legten gleich früh im Spiel zwei Touchdowns durch Nicki Tenwinkel und Quarterback Andy Trebski, der den Ball aus einem Meter gleich selbst in die Endzone trug, hin. Damit legten sie noch im ersten Viertel den Grundstein zum am Ende einmal mehr höchst deutlichen Erfolg.

Bitter aus Sicht der Krefelder allerdings waren die Ausfälle von Jan Kunnen, der sich beim Warmmachen am Knie verletzte, und Trebski selbst, der im zweiten Viertel nach einem eigenen Laufversuch die Nerven nicht im Griff hatte und sich für Angriffe der Shamrocks zunächst mit einem Schlag revanchierte und sich danach noch beschwerte. Dafür bekam er zwei persönliche Strafen, was gleichbedeutend mit dem Spielausschluss und der Sperre für die nächste Begegnung gegen die Mönchengladbach Wolfpack ist.

info Punkte aus allen Situationen Die Ravens zeigten im Spiel in Mühlheim nicht nur in der Defensive ihre Klasse. Offensiv verbuchten sie Touchdowns durch einen Lauf, einen Pass, einen Quarterback-Sneak, also den Lauf des Spielmachers selbst über kurze Distanz, sowie einen Ballgewinn der Defensive. Außerdem legten sie ein erfolgreiches Fieldgoal hin.

Die Krefelder aber ließen sich auch davon nicht aus der Ruhe bringen und drückten mit Justin Wiedelbach als Spielmacher weiter auf das Gaspedal. Besonders dominant aber blieb die Abwehr, die sich im Vergleich zur Begegnung in der Vorwoche vor allem gegen das Laufspiel der Shamrocks deutlich verbessert präsentierte. Wo immer es die Mühlheimer auch versuchten, immer war mindestens ein Krefelder Verteidiger schon da.

So konnte Wiedelbach sein Team beruhigt über den Platz führen und verbuchte neben sechs eigenen Punkten durch ein Fieldgoal und drei erfolgreiche Extrapunkte, auch einige erfolgreiche Pässe. Die Touchdowns im zweiten Durchgang aber resultierten aus anderen Situationen: Erst trug Junioren-Nationalspieler Leander Carstensen den Ball aus fünf Yards zu seinem ersten Touchdown für die Ravens in die Endzone. In der Vorwoche hatte er noch verletzt gefehlt.

Den letzten Endzonenbesuch schließlich verbuchte Linebacker Jürgen Bujor. Der Defensivspieler fing einen Pass von Mühlheims Quarterback Marvin Neese ab und trug den Ball anschließend über rund 30 Yards in die Endzone und stellte den 30:0-Endstand her. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt natürlich längst entschieden und ein weiterer Ballgewinn durch „Jimmi“ Sallami kurz vor Schluss hatte keine Auswirkung mehr auf das Ergebnis. Den Schlusspunkt einer einseitigen Begegnung setzte dann Aldo Volpe mit einem krachenden Sack gegen den Spielmacher der Gastgeber und damit einem weiteren Statement für die Defensive der Krefelder, die nun als souveräner Tabellenführer ihrer Staffel in die kommende Begegnung gegen die Mönchengladbach Wolfpack gehen.

Sehr überzeugend übrigens waren auch die Debüts der Ravens-Neuzugänge Kai Neiderek, der neben einem weiteren Quarterback-Sack auch mehrere starke Tackles verbuchte, und Tayrell Clyde Hendriks, der zunächst nur als Cornerback eingesetzt wurde, aus dieser Position allerdings einige gute Aktionen hatte und auch einen hervorragenden Return über 30 Yards hinlegte.

Mit dem Erfolg stehen die Krefelder nun mit zwei Siegen und 65:13 Punkten souverän auf Platz eins der Liga und streben damit weiter auf den erhofften Aufstieg zu. Den nächsten Schritt dahin wollen sie in zwei Wochen daheim gegen Mönchengladbach machen.