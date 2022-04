44. Mal „Rund in Fischeln“ : Krefelder Radrennen feiert gelungenes Comeback

Heiko Homrighausen gewann das Elite-Rennen um den „Hennes-Junkermann- Cup“. Foto: Schoofs

Krefeld Im Hauptrennen um den „Hennes-Junkermann-Cup“ belegte Marcel Peschkes aus Hüls Platz drei. Sein Teamkollege Heiko Homringhausen gewann. Insgesamt 300 Fahrerinnen und Fahrer gingen in den sechs Rennen an den Start.

Mit der 44. Auflage „Rund in Fischeln“ ließ der RV Staubwolke 09 Fischeln am Sonntag nach zweijähriger Corona-Zwangspause die Krefelder Radrenn-Tradition wieder aufleben und feierte bei für Zuschauer und Aktive idealem Wetter ein gelungenes Comeback. 300 Fahrerinnen und Fahrer gingen bei den sechs Rennen an den Start. „Wir sind sehr zufrieden, auch wenn uns einige Sponsoren nicht mehr unterstützen wollten oder konnten. Aber in nächsten Jahr gibt es wieder ein Rennen“, sagte der 1. Vorsitzende Markus Besch, der das Rennen zum zehnten Mal mit seinen vielen Helfern organisierte.

Bereits um 9.30 Uhr säumten die ersten Zuschauer beim U13-Rennen den 1,35 km langen und eckigen Kurs mit Start und Ziel auf der Hafelsstraße. Bei den Junioren U19 stand mit Robin Sengstock als Dritter zum ersten Mal ein Fahrer des RV Staubwolke auf dem Treppchen. Dort stand nach dem Rennen der Amateure mit Erik Vranken ein Krefelder, der für den RSC Schwerte startet, sogar ganz oben. Rund 30 Runden vor dem Ende des Rennens fuhr er dem Feld davon und legte den Rest in beeindruckender Solotour zurück. „Das war das härteste Rennen, das ich je gefahren bin. Mein Vater hat heute Geburtstag. Ich wollte ihm unbedingt einen Sieg schenken“, sagte der strahlende Sieger hinterher.

Nicht ganz zum Sieg reichte es für einen weiteren Krefelder. Marcel Peschkes aus Hüls und seit der Jugend Mitglied beim RV Staubwolke, der im Trikot des Teams „Embrace The World“ fährt, zog nach dem Start des Hauptrennens auf und davon. Nach sechs Runden wurde er aber vom Feld eingeholt. Später führte der 25-Jährige in einer Fünfergruppe das Rennen an und holte sich den Gesamtsieg der sieben Sprintwertungen. Nach gut der Hälfte der 60 Runden war Peschkes nur noch mit seinem Teamkollegen Heiko Homrighausen und Alexander Weifenbach vom Team „Scuderia Südstadt“ an der Spitze. Drei Runden vor Schluss musste dann das umrundete Hauptfeld das Rennen beenden. Am Ende feierte Homringhaus einen souveränen Sieg. „Das war ein sauschnelles Rennen“, sagte der Aachener. Peschkes wurde Dritter. Dem Lokalmatador fehlten am Ende die Körner, die er bei seinem furiosen Start verbraucht hatte. Für ihn geht die Reise jetzt nach Afrika zur „Tour du Bénin“ über sieben Etappen.