Krefelder Kanu Klub : Leistungssport aus finanziellen Gründen eingestellt

Krefeld Der Krefelder Kanu Klub war über zwei Jahrzehnte mit seiner Damen-Mannschaft in der Triathlon-Bundesliga vertreten und eines der Aushängeschilder der Stadt. Jetzt gehen die Lichter aus.

Guido Pesch und Frank Brünsing vom Krefelder Kanu Klub (KKK) sitzen in Gedanken versunken am Tisch und betrachten die dort liegenden, zahlreichen Bilder von Athleten ihres Vereins. Es ist ein Rückblick auf eine über 20 Jahre erfolgreiche Vereinsarbeit, allerdings nicht im Kanu fahren, sondern im Triathlon. Dass dabei etwas Wehmut aufkommt, hat auch einen schmerzvollen Grund, denn der KKK hat seine Triathlon-Damenmannschaft aus finanziellen Gründen der Bundesliga zurückgezogen.

Doch wie kam es eigentlich dazu, dass ein Kanuverein plötzlich eine Triathlon-Abteilung hat und mit dieser bis in den Leistungsbereich erfolgreich war? „Bei uns hatten Mitte der 80er Jahre einige Kanuten mit dem Leistungssport aufgehört“, erinnert sich Brünsing. „Nachdem sie einen Sommer lang nichts gemacht hatten, haben sechs davon einfach mal am Krefelder Triathlon genommen. Das hat uns allen so viel Spaß gemacht. So kam die Schnapsidee zustande, den KKK beim Triathlon-Verband anzumelden, damit wir auch Startpässe für weitere Veranstaltungen bekommen.“