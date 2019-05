Handball : Krefelder Oliver Perey verlängert in Gummersbach

Der 18-jährige Handballer studiert nebenbei in Köln.

(RP) Der 18 Jahre alte Krefelder Oliver Perey, der aus der Jugend des SSV Gartenstadt stammt, verlängert beim VfL Gummersbach für mindestens eine weitere Spielzeit. Der Kreisläufer, der in dieser Saison sowohl für die U19 in der Bundesliga als auch für die U23 des VfL in der 3. Bundesliga gespielt hat, kann sich ab der kommenden Spielzeit, neben dem ab Herbst startenden Sportmanagement Studium in Köln, intensiv um den Handballsport kümmern. Beim VfL wird Perey ab Sommer auch eine Jugendmannschaft aus der erfolgreichen Handballakademie trainieren und somit auch erste Gehversuche als Handball-Trainer wagen. „Ich freue mich schon auf die neue Saison, die für mich einige neue Sachen und interessante Dinge bereithalten wird“.