Handball : Handball-Szene trauert um Torwart Stefan Hecker

Der „Oppumer Jung“ Stefan Hecker trug 159 Mal das National-Trikot. Foto: imago images / Rust/via www.imago-images.de

Krefeld Wie erst jetzt bekannt wurde, verstarb am 19. August der frühere Handballtorwart Stefan Hecker. Geboren am 16. April 1959 in Krefeld wurde er beim TV Oppum ausgebildet, wo er sämtliche Jugendmannschaften durchlief.

1979 wurde der seinerzeit in Deutschland führende Handballverein TuSEM Essen auf das Aufnahmetalent aufmerksam. 21 Jahre – bis zum Jahr 2000 – spielte der „Oppumer Jung“, wie er sich selbst einmal bezeichnete, für Essen, konnte in der Zeit drei Deutsche Meisterschaften, drei Pokalsiege und zwei Europapokaltriumphe feiern. Von 2000 – 2004 war Hecker dann noch für den VfL Gummersbach aktiv. Später arbeitete er im Management beider Vereine. In Heckers handballerischer Vita stehen zudem 159 Länderspiele.