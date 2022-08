Die Mitgliederzahlen sind konstant : Krefelder Golfclub durch Identifikation zum Erfolg

Diese Mannschaf des Krefelder Golf Club machte den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt. Foto: KGC

Krefed Das Herren-Team des traditionsreichen Vereins steigt in die 2. Bundesliga auf. Das AK-65-Team ist seit 2016 NRW-Dauermeister. Neue Spieler müssen zur Philosophie des Vereins passen.

Rund um den Golfplatz des Krefelder Golfclubs herrscht eine ruhige und vertrauliche Atmosphäre, als die RP von Spielführer Thomas Edler in Empfang genommen wird. Im Schatten der Burg Linn am Eltweg kennt man sich untereinander und weiß einander zu schätzen. Dass der Krefelder Golf Club zu den traditionsreicheren Vereinen des Golfsports zählt, wird kurz nach Betreten des Clubhauses im Empfangsraum mit zahlreichen Pokalen und Auszeichnungen deutlich.

Die ersten Erfolge wurden schon in den 1930er-Jahren, kurz nach Vereinsgründung, verzeichnet. Nun möchte der Verein an den vergangenen sportlichen Erfolg anknüpfen, im besten Falle mit einer erfolgreichen Saison der Clubmannschaft. Diese konnte sich gegen den GC Rhein-Sieg, den Kölner GC und gegen den Nachbarn aus Meerbusch durchsetzen und in die Zweite Liga aufsteigen, die bis hierhin höchste Ligazugehörigkeit der Krefelder Clubmannschaft.

info Zusammenarbeit mit Krefelder Schulen Der Verein will vermehrt jüngere Leute für eine Sportart zu faszinieren, die ein größtenteils hohes Durchschnittsalter verzeichnet. Junge Leute nachzuholen und auch die damit verbundene Jugendarbeit zu leisten, sei für die kommende Zeit einer der elementarsten Faktoren. Hierfür bietet der Krefelder Golfclub bereits ein Programm an, welches mit Schulen zusammenarbeitet, um auch Kinder für das Golfen zu begeistern, die nicht unbedingt golfspielende Eltern haben. Auch möchte Spielführer Thomas Edler mit dem sich hartnäckig haltenden Gerücht, das Golfen wäre ein elitärer Sport und lediglich den Privilegierten vorbehalten, aufräumen. Vielmehr sieht er die Herausforderung bei der nötigen Zeit, die für das Golfen mitgebracht werden muss. Grundsätzlich sei aber jeder willkommen, um beim KGC Golf zu spielen.

Nachdem der Klassenerhalt im Jahr 2021 in der Regionalliga West gesichert werden konnte, bereitete sich das Team um Trainer Thomas Erb und Kapitän Norbert Kopecky seit dem Herbst intensiv auf die neue Saison vor, um das ausgegebene Saisonziel und somit den Aufstieg anzugehen. Neben der guten Vorbereitung und den vom Kapitän Norbert Kopecky geförderten Mannschaftsspirit und Zusammenhalt, macht er vor allem den Trainerwechsel vor vier Jahren und die damit einhergehenden neuen Trainingsmethoden für den Aufstieg verantwortlich. So berichtet Edler, dass durch die technischen Neuerungen seit einiger Zeit Videoanalysen möglich sind, um viele verschiedene Parameter wie die Fluglänge oder auch die Geschwindigkeit zu überprüfen. Jedes Training wird aufgenommen, was einem die Möglichkeit für eine unmittelbare Rückmeldung und auch Verbesserungsvorschläge in Bezug auf das eigene Spiel bietet.

Spielführer Edler und Kapitän Kopecky, welcher selbst nicht mehr aktiv in der Clubmannschaft spielt und sich vor allem auf sein Kapitänsamt konzentriert, betonen aber auch immer wieder gerne, dass man keine Legionäre in den Reihen der Clubmannschaft findet und dass eine Verwurzelung mit Spielern aus Krefeld und der direkten Umgebung gegeben ist. Zwar suche man noch einen weiteren Spieler für die neue Saison, jedoch merkt Thomas Edler umgehend an, dass beim Krefelder GC keine Abwerbungsversuche gestartet werden und neue Spieler in die Philosophie des Vereins passen müssen. Die Spieler der Clubmannschaft sollen Mitglieder beim KGC sein und dies auch bleiben wollen.