Gesperrte Sportplätze : Krefelder Fußballer blicken neidvoll nach Tönisvorst

Krefeld Die Fußballer in Krefeld sind wieder mal sauer auf die Stadt, die die Sportplätze bis Montag gesperrt hat. Die Kicker bezeichnen die Entscheidung als realitätsfern und zeigen mit dem Finger zur Nachbarstadt Tönisvorst.

Mit dem 18. Spieltag startet am Freitag Abend die Fußball-Kreisliga A in die zweite von drei Saisonabschnitten. Allerdings mit nur sieben von elf angesetzten Begegnungen, weil das Krefelder Sportamt bereits vorgestern bis einschließlich Montagmorgen eine Platzsperre verhängt hat. Aus allen Himmelsrichtungen ist bei den Vereinen großes Unverständnis über diese Entscheidung zu vernehmen und auch klare Worte waren nicht selten: realitätsfern sei die Entscheidung.

Das es auch anders geht, zeigt die Stadtverwaltung in Tönisvorst. Dort wurden auch die Sportplätze gesperrt – allerdings vorerst nur bis Samstag. Sollte der Sturm, wie von den Meteorologen prognostiziert, dann nachlassen, können die Spiele am Sonntag wie geplant stattfinden. So leidet nur der Trainings- nicht aber der Spielbetrieb in einer Saison, in der es ob der Pandemie sowieso schon viele Ausfälle gibt.