Eishockey-Oberliga : Wiedersehen mit Mike Mieszkowski

Krefeld Der Ex-Pinguin ist am Dienstag in der Rheinlandhalle mit den Hannover Indians bei der U23 des KEV zu Gast. Auch der Sohn von Ex-Pinguin Selivanov spielt für die Niedersachsen.

In der Eishockey-Oberliga empfängt die U23 des KEV 81 am Dienstagabend um 19.30 Uhr (Live bei Sprade. TV) die Hannover Indians zu einem Nachholspiel. Bis zu 750 Zuschauer sind in der Rheinlandhalle nach der 2G-plus-Regel zugelassen. Wer geboostert ist, benötigt keinen zusätzlichen Test. Dauerkartenbesitzer der Pinguine erhalten das Ticket zum Sonderpreis von 5 Euro. Ansonsten sind Tickets zum Preis von 15 Euro am Haupteingang der Rheinlandhalle erhältlich.

Der Trainer arbeitet am Montag noch mal die beiden Spiele vom Wochenende gegen den Tabellenletzten Eisbären Hamm auf: „Nur zwei, statt der angepeilten sechs Punkte sind natürlich unbefriedigend. Am Freitag in Hamm war es ein gutes Spiel von beiden Mannschaften, am Ende konnte ich da mit den beiden Punkten leben. Die Partie am Sonntag stand auf schwachem Niveau. Wir haben uns da schlecht präsentiert, über 40 Minuten kein Tor erzielt und das Überzahlspiel war eine Katastrophe.“