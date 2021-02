Eishockey-Oberliga : U23 des KEV weiter auf Play-off-Kurs

Krefeld Im Heimspiel gegen Rostock bot die Krefelder Mannschaft eine gute Leistung und festigte den zehnten Tabellenplatz. Leider fällt Torwart Sebastian Staudt mit einer Leistenverletzung lange aus.

Endlich überzeugen konnten mit Adam Kiedewicz und Maciek Rutkowski zwei Spieler, die in den vergangenen Wochen in die Kritik geraten waren. Beide Stürmer gehören zu Perspektivspielern der Pinguine und sind dort mit Verträgen ausgestattet, hinkten in der U23 aber zuletzt ihren Ansprüchen und den Erwartungen von Trainer Schmitz deutlich hinterher. Schmitz hatte mehrere Gespräche mit ihnen geführt und ihnen deutlich gemacht, was er von ihnen erwartet. Statt sie zu degradieren, schickte er sie am Sonntag mit Patrick Demetz formell als erste Sturmreihe aufs Eis und das fruchtete. „Die Leistung dieser Reihe war maßgeblich für den Erfolg verantwortlich“, sagt der Trainer. Kiedewicz hatte beim Ausgleichstreffer gleich zwei Rostocker ganz alt aussehen lassen. U18-Nationalstürmer Rutkowski besorgte mit einem Alleingang im höchsten Tempo vorbei an zwei Abwehrspielern den Führungstreffer. Alleine die beiden Tore wären das Eintrittsgeld wert gewesen. Fast noch wichtiger war die Leistung von Demetz. Zehn Minuten vor Spielende beim Stande von 1:1 war der KEV für 110 Sekunden mit zwei Spielern weniger auf dem Eis. Demetz warf sich dabei in drei Schlagschüsse. „Diese Blocks in der Situation waren neben einem insgesamt guten Unterzahlspiel für den Sieg ausschlaggebend“, sagt Schmitz. Eine Hiobsbotschaft muss der KEV aber verkraften. Torhüter Sebastian Staudt fällt mit einer Leistenverletzung, mit der er am Sonntag nach 33 Minuten das Eis verlassen musste, lange aus.