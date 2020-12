Eishockey-Oberliga Nord : U23 des KEV 81 kann wieder auf Adam Kiedewicz bauen

Adam Kiedewicz (li.) ist gegen Tilburg wieder dabei. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der 20-jährige Stürmer hat seine Gehirnerschütterung auskuriert. Am Mittwochabend sind die Tilburg Trappers in der Rheinlandhalle zu Gast. Am 2. Weihnachtstag geht es zu den Hannover Indians.

(JH) Für die U23 des KEV geht es in der Eishockey-Oberliga einen Tag vor Heiligabend um 19 Uhr in der Rheinlandhalle gegen die Tilburg Trappers. Am zweiten Weihnachtstag ist die Auswahl von Cheftrainer Elmar Schmitz um 16 Uhr bei den Hannover Indians zu Gast.

Der KEV, der in 14 Spielen bereits beachtliche 13 Punkte eingefahren hat, spielt im sogenannten Konzert der Großen in der Oberliga immer besser mit. Die Leistungen und die Ansprüche der Spieler sind gegenüber der vergangenen Saison deutlich gestiegen. Während im Vorjahr noch ein Punktgewinnen gegen den Tabellenführer gefeiert worden wäre, war dem jungen Team noch am Montag beim Training die Enttäuschung anzumerken, dass es nach der 4:2-Führung gegen die Hannover Scorpions nicht zu einem Sieg gereicht hatte. Jetzt bekommen es die Mannen um Kapitän Adrian Grygiel wieder mit zwei Top-Teams zu tun. Tilburg ist derzeit Dritter, die Indians liegen auf Platz zwei.