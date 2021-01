Eishockey-Oberliga : U23 des KEV ist zweimal Außenseiter

Lukas Koziol (li.) spielte schon für die Krefeld Pinguine in der DEL. Sonntag kehrt er mit Rostock zurück an den Niederrhein. Foto: ISPFD-Nbg.de

Krefeld Die Mannschaft von Trainer Elmar Schmitz spielt am Freitag in Halle an der Saale. Sonntag ist Rostock in Krefeld zu Gast. Bei den Gästen spielt jetzt der ehemalige Pinguine-Spieler Lukas Koziol.

(JH) Die U23 des KEV 81 ist am Freitag um 20 Uhr beim derzeitigen Tabellendritten Saalebulls Halle zu Gast. Am Sonntag kommt Rostock in die Rheinlandhalle (17 Uhr, live bei Sprade TV). Der KEV ist in beiden Spielen Außenseiter. Halle verfügt über einen ausgeglichenen Kader und spielt oft mit vier Angriffsreihen. Schlechte Erinnerungen haben die Krefelder an das erste Gastspiel an der Saale. Dort kassierten sie eine 1:10 Niederlage. Das Heimspiel wurde aber mit 5:3 gewonnen.