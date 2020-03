Eishockey : U20 erhält wichtige Tipps von Boris Blank

Krefeld Für das DNL-Team des KEV beginnt am Wochenende der Kampf um den Klassenverbleib

(JH) Für die U20 des Krefelder 81 beginnt am kommenden Wochenende der Kampf um den Klassenverbleib in der Division 1 der Deutschen Eishockey-Nachwuchsliga. Vier Mannschaften streiten um zwei Plätze für die Spielzeit 2020/21 DNL 1. Krefeld misst sich in dieser Runde mit drei bayrischen Teams. Neben den Tabellenvorletzten der Division 1 Augsburg sind das der Meister der Division 2 Kaufbeuren und der zweitplatzierte Ingolstadt. Der KEV muss dabei zweimal in den Süden reisen und hat zum Abschluss der Runde am 28. und 29. März Heimrecht gegen den ESV Kaufbeuren. Los geht es für die Auswahl von Cheftrainer Robin Beckers am Samstag um 18 Uhr in Augsburg. Sonntag um 11.30 Uhr steht dann die zweite Partie bei den bayrischen Schwaben auf dem Programm. Eine Woche später gastiert der KEV Samstag um 16 Uhr und Sonntag um 11 Uhr beim ERC Ingolstadt.