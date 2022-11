Eishockey-Oberliga Schymainski trifft doppelt für U23

(JH) Die U23 des KEV 81 unterlag am Sonntag in der Rheinlandhalle gegen den Tabellenvorletzten Rostock mit 5:6 (0:3,3:1,2:1,0:1) nach Verlängerung. Nach einem ganz schwachen ersten Drittel und einem 0:3-Rückstand, wobei zwei Treffer der Gäste nach katastrophalen Fehlern im Spielaufbau des KEV fielen, ließ sich die Auswahl von Cheftrainer Elmar Schmitz auch durch einen zwischenzeitlichen 1:4-Rückstand nicht entmutigen und kam immer wieder zum Ausgleich. Bei besserer Chancenverwertung wäre sogar ein Sieg nach 60 Minuten möglich gewesen. Bei der Aufholjagd funktionierte das Power-Play bestens. Der KEV nutzte alle drei Überzahlgelegenheiten zu einem Treffer. Die Tore erzielten Matthias Onckels, Martin Benes, Aron McLeod und Martin Schymainski, der die Treffer zum 4:4 und 5:5 besorgte. In der Verlängerung bot sich Edwin Schitz bei einem Alleingang die Chance auf den Siegtreffer. Er scheiterte aber am Gästetorwart. Fast im Gegenzug sicherte sich Rostock den Zusatzpunkt. Ein gutes Saisondebüt feierte Verteidiger Benedikt Pricken. Der 20-Jährige hatte sich in der Saisonvorbereitung die Hand gebrochen. „Nach dem ersten Drittel habe ich eine deutliche Kabinenansprache gehalten. Mit der Leistung im zweiten und dritten Abschnitt war ich dann zufrieden“, sagte Trainer Schmitz. Weiter geht es für den KEV am Dienstag um 20 Uhr beim Tabellenelften Eisbären Hamm, der am Sonntag mit 5:1 gegen Herne gewann. Trainer Schmitz plant für diese Partie mit dem gleichen Kader wie beim Spiel gegen Rostock. Aufpassen muss der KEV auf die beiden Topscorer Chris Schutz und Kyle Brothers.