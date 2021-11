Eishockey-Oberliga : Rutkowski trifft auch für die U23 des KEV

Maciej Rutkowski (Nr.22) verstärkte das Team der U23 des KEV. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der junge Stürmer der Pinguine war am Wochenende an den beiden Siegen gegen die Hammer Eisbären beteiligt. Auch Alexander Blank verstärkte am Sonntag die Mannschaft von Trainer Elmer Schmitz

(JH) Die U23 des KEV 81 traf am Wochenende in der Eishockey-Oberliga zweimal auf die Hammer Eisbären. Im Heimspiel am Freitag siegte der KEV mit 6:4 (3:0,2:0,1:4). Auch in Hamm verließ der KEV als Sieger das Eis. 4:3 (0:1,2:1,1:1,0:0,1:0) nach Penaltyschießen hieß es am Sonntag für die Auswahl von Cheftrainer Elmar Schmitz.

Freitag schien es so, als sei die Partie bereits nach 40 Minuten entschieden. Der KEV führte zu diesem Zeitpunkt mit 5:0. Im ersten Drittel war Hamm durchaus gleichwertig und hatte viele Tormöglichkeiten. Torhüter Patrick Klein machte aber alle Chancen der Gäste zunichte. Auf der anderen Seite nutzten die Krefelder ihre Chancen optimal. Kapitän Adrian Grygiel traf zweimal (2. u. 16.), dazwischen war Luca Hauf erfolgreich (13.). Den zweiten Abschnitt dominierte der KEV klar und legte durch Maciek Rutkowski (29.), der 24 Stunden zuvor in Berlin auch für die Pinguine getroffen hatte, und Marcel Mahkovec (33.) nach. Weil Hamm bis zur 54. Minute auf 4:5 verkürzte, wurde es für den KEV noch mal brenzlig. Tim Dreschmann machte elf Sekunden vor Spielende mit einem Schuss ins leere Tor den Deckel drauf.