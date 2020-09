Jugend-Eishockey : „Mein Ziel ist ein Platz unter den Top-Sechs“

Interview Krefeld Der Cheftrainer der U20-Mannschaft des KEV sieht der neuen Saison in der Deutschen Eishockey-Nachwuchsliga optimistisch entgegen.

Am Wochenende beginnt in der Division 1 der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) die neue Saison. Neuling ESV Kaufbeuren gastiert zu zwei Begegnungen in der Rheinlandhalle. Vor dem Saisonstart sprach die RP mit Cheftrainer Robin Beckers über die anstehende Spielzeit.