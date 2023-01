Jugend-Eishockey KEV lockt Talente für die U17 an

(JH) Die U17 des KEV 81 hat sich für die Endrunde um die Deutsche Eishockey-Schülermeisterschaft qualifiziert. Am letzten Spielwochenende der Vorrunde in der Division Nord reichte die Auswahl von Cheftrainer Sebastian Staudt ein 5:4-Erfolg in Crimmitschau, um Platz vier abzusichern und den Rivalen aus Köln hinter sich zu lassen.