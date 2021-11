In Tilburg, gegen Scorpions : Krefelder EV ist zweimal krasser Außenseiter

Verteidiger Thomas Supis, hier noch im Krefelder Trikot gegen die Eisbären Berlin. Foto: City-Press

Krefeld Beim Spitzenreiter der Eishockey-Oberliga in Tilburg und gegen den Dritten Scorpions geht es für den Krefelder EV auf den ersten Blick nur um Schadensbegrenzung. Die Gegner sind zumindest vom Papier her zu stark.

(JH) Die U23 des KEV 81 bekommt es in der Eishockey-Oberliga mit zwei Top-Teams zu tun. Freitag um 20 Uhr ist die Auswahl von Trainer Elmar Schmitz in den Niederlanden bei den Tilburg Trappers zu Gast und am Sonntag um 18 Uhr (live bei Sprade.TV) kommen die Hannover Scorpions in die Rheinlandhalle. Tilburg ist derzeit mit 31 Punkten Tabellenführer, Hannover liegt mit 29 Zählern auf Platz drei. Der KEV hat bislang zwölf Punkte geholt und ist Elfter. In beiden Spielen ist der KEV krasser Außenseiter.

In den Reihen der Niederländer steht in Ex-Pinguine-Profi Diego Hofland der zweitbeste Torjäger der Liga. Der 31-Jährige erzielte 13 Treffer in ebenso vielen Spielen. Auch auf Brett Bulmer müssen die Krefelder achten. Der 29-jährige Kanadier traf in zwölf Spielen neun Mal.

Die Scorpions sind mit 71 Treffern in zwölf Spielen das torgefährlichste Team und bringen in den Kontingentspielern Michael Hammond und Tyler Gron zwei Top-Torjäger mit. Auch die Abwehrspieler haben reichlich Offensivpotenzial. Jan Pietsch, der in der Saison 2009/10 13 Spiele für die Pinguine absolvierte, und Thomas Supis, der von 2014 bis 2017 den Pinguine-Frack trug und dabei 115 Spiele absolvierte, sind derzeit die Top-Verteidiger der Liga.