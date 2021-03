Eishockey-Oberliga : Hauf auf eigenem Wunsch wieder bei der U23 des KEV

Luca Hauf will weiter in der U23 Spielpraxis sammeln. Foto: Schoofs

Krefeld Am Sonntag beginnt für die Krefelder Oberliga-Mannschaft der Endspurt um einen Pre-Play-off-Platz. Innerhalb von 23 Tagen stehen für das junge Team noch zehn Punktspiele auf dem Programm.

(JH) Für die U23 des KEV 81 beginnt am Sonntag in der Eishockey-Oberliga der Endspurt um einen Platz in den Pre-Play-offs. Die Auswahl von Cheftrainer Elmar Schmitz liegt derzeit mit 37 Punkten aus 38 Spielen, was einem Quotienten von 0,97 Punkten pro Spiel entspricht, auf Platz zwölf in der Tabelle. Um die Pre-Play-offs zu erreichen, muss die Mannschaft mindestens Zehnter werden.

Vier Heim- und sechs Auswärtsspiele stehen noch auf dem Programm. Die direkten Konkurrenten heißen Herford und Rostock. Herford kommt noch nach Krefeld und in Rostock ist der KEV noch zweimal zu Gast. Diese Duelle und auch die Spiele gegen Erfurt und Limburg sowie das Spiel in Hamm werden darüber entscheiden, ob der KEV am 5. April über dem Strich steht und die Play-offs erreicht.

„Wir werden die letzten Begegnungen alle wie Play-off-Spiele angehen. Wir müssen auf unserem besten Level spielen, unsere Arbeit im eigen Drittel gut machen und wir brauchen vernünftige Torwartleistungen“, gibt Trainer Schmitz schon mal die Vorgabe für den Zehnspiele-Marathon in 23 Tagen preis. Wichtig ist dabei auch, dass die junge Mannschaft diese Belastung mental verkraftet. Viele Spieler stemmen eine Doppelbelastung, weil sie neben dem Eishockey arbeiten oder noch zur Schule gehen. Die Reisestrapazen spielen eine zusätzliche Rolle. „Wir müssen darauf achten, dass Beine und Kopf nicht leer sind. Wenn wir das schaffen, können wir uns mit mindestens einem Extraspiel in den Play-offs für die bislang tolle Saison belohnen“, sagt Schmitz.