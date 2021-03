Eishockey-Oberliga : KEV gibt in Tilburg eine 4:2-Führung aus der Hand

KEV gibt in Tilburg eine 4:2-Führung aus der Hand

Kapitän Adrian Grygiel brachte den KEV in Tilburg in Führung. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Beim Tabellenzweiten aus den Niederlanden verkauften sich die Krefelder sehr teuer, mussten sich aber am Ende mit 4:6 geschlagen geben. Jakub Prokurat erzielte zwei Treffer für die Schwarz-Gelben.

(JH) Die U23 des Krefelder EV 81 unterlag in der Eishockey-Oberliga am Dienstagabend bei den Tilburg Trappers mit 4:6 (3:2,1:1,0:3). Gegen den derzeitigen Tabellenzweiten zog sich die Auswahl von Cheftrainer Elmar Schmitz bestens aus der Affäre und schnupperte bis sechs Minuten vor Spielende an einer Überraschung.