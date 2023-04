Eishockey Fünf Sterne für die Nachwuchsarbeit

Insgesamt 56 Nachwuchsvereine haben in der Saison 2022/23 am 5-Sterne-Programm des Deutschen Eishockey-Bundes, der Penny-DEL und der DEL2 teilgenommen. Erstmalig wurde auch das Prädikat 5-Sterne-Plus vergeben. Die Auszeichnung erhielten die Nachwuchsvereine der DEL-Clubs Köln, Düsseldorf, Mannheim und Berlin. Aus der DEL2 wurden vier Vereine mit fünf Sternen belohnt und gehören damit zu den Top-12-Nachwuchstandorten in Deutschland. Einer davon ist der KEV 81. Die teilnehmenden Clubs werden dabei auf der Basis eines umfangreichen Anforderungskatalogs bewertet.