Eishockey-Oberliga : Krefelder EV feiert Klassenerhalt am grünen Tisch

Krefelder EV feiert Klassenerhalt am grünen Tisch

Krefeld Der Abstieg in der Eishockey-Oberliga wird ausgesetzt, aber der Aufstieg ist möglich. Das hat der Deutsche Eishockey-Bund entschieden. Der Krefelder EV 81 profitiert von der Regelung.

(JH) Der Deutsche Eishockey- Bund (DEB) hat am Freitag in einer Presseerklärung mitgeteilt, dass auch in dieser Saison der Abstieg aus den Oberligen Süd und Nord ausgesetzt wird.