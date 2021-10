Nachwuchs-Eishockey : Derbytime für das DNL-Team des KEV

Cheftrainer Robin Beckers. Foto: KEV

Krefeld Die Mannschaft ist am Wochenende zweimal in Düsseldorf zu Gast. Cheftrainer Robin Beckers ist mit der U16-Nationalmannschaft zu einem Trainingscamp und zwei Testspielen in Finnland.

(JH) Die U20 des KEV 81 gastiert in der Deutschen Eishockey-Nachwuchsliga am Wochenende zweimal bei der Düsseldorfer EG im Eisstadion an der Brehmstraße. Das erste Derby beginnt am Samstag um 19.30 Uhr. Sonntag ist das Eröffnungsbully um 11 Uhr. Die DEG ist derzeit Tabellensiebter mit neun Zählern, der KEV liegt mit sechs Punkten auf Platz neun und könnte die DEG mit zwei Erfolgen überholen.

Verzichten muss der KEV aber bei diesem Vorhaben auf seinen Cheftrainer Robin Beckers. Der 30-jährige Übungsleiter kommt derzeit einer Verpflichtung des Deutschen Eishockey-Bundes nach und ist als Co-Trainer mit der U16-Nationalmannschaft im finnischen Vierumäki bei einem einwöchigen Trainingscamp und zwei Testspielen. Er unterstützt dabei Cheftrainer Robert Schroepfer vom Bayrischen Eissportverband. Mit Verteidiger Max Hense und den beiden Stürmern Tim Schütz und Clemens Seeger sind auch drei Spieler aus dem Nachwuchs des KEV mit in Finnland.

Vertreten an der Bande wird Beckers von KEV-Sportvorstand Elmar Schmitz und U17-Trainer Sebastian Staudt. Verzichten muss der KEV bei den Spielen in Düsseldorf auf Verteidiger Leon Schuster und Stürmer Giovanni Schönfeld. Beide sind verletzt. Im Tor soll am Samstag Matthias Bittner stehen. Mitspielen können Samstag auch Verteidiger Markus Freis und die Stürmer Anakin Tessier und Marcel Mahkovec aus dem Oberligateam. Die beiden Letztgenannten sollen mit Jan Wellen den ersten Sturm bilden und für die notwendige Tore sorgen. Im zweiten Angriff spielen dann Kapitän Brian Westerkamp, Dorian Kielbasa und der von der DEG im Sommer nach Krefeld gewechselte Nick Kardas.