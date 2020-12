Eishockey-Oberliga Nord : Erstes Sechs-Punkte-Wochenende für den Krefelder EV

Krefeld Die U23-Mannschaft gewann am Sonntagabend beim EC Diez-Limburg mit 7:2. Alleine fünf Treffer erzielten die Schwarz-Gelben in Überzahl. Adam Kiedewicz musste mit Verdacht aus Gehirnerschütterung ins Krankenhaus.

(JH) Die U23-Mannschaft des Krefelder EV 81 gewann am Sonntagabend in der Eishockey-Oberliga Nord bei der EG Diez-Limburg mit 7:2 (4:1,2:0,1:1). Das ist der erste Auswärtssieg der Saison, der nach dem Heimsieg am Freitag gegen Halle das erste Sechspunkte-Wochenende perfekt machte. Die Auswahl von Cheftrainer Elmar Schmitz lag nach fünf Minuten bereits mit 2:0 in Front und ließ sich auch durch den Anschlusstreffer der Hausherren zum 1:2 nicht von ihrem Weg abbringen. Durch zwei blitzsauber herausgespielte Überzahltore zogen die Krefelder noch im ersten Drittel auf 4:1 davon. Auch im zweiten Abschnitt war der KEV das bessere Team und legte noch zwei Treffer nach.