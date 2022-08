Eishockey : Beckers peilt Platz in der Top-Gruppe an

U20 Trainer Robin Beckers findet den neuen Spielmodus gut. Foto: KEV

Krefeld Der Cheftrainer der U20.Mannschaft des KEV blickt zuversichtlich auf den DNL-Saisonstart am kommenden Wochenende. Die ersten beiden Heimspiele finden am 10. und 11. September statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Josef Hermanns

Die U20 des KEV 81 startet am kommenden Wochenende in der Division 1 der deutschen Nachwuchsliga in die Saison. Der Deutsche Eishockeybund hat den Spielmodus geändert. Statt einer Hauptrunde mit zehn Mannschaften wird jetzt zunächst in zwei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften – Dresden und Schwenningen sind als Aufsteiger dabei - eine Evaluierungsrunde gespielt. Innerhalb von sechs Wochen treten die Mannschaften gegen jeden Gegner zweimal an. Weil ein Modus mit Hin- und Rückspielen nicht zu realisieren ist, werden beide Spiele immer am gleichen Ort ausgetragen.

Die drei bestplatzierten Mannschaften der beiden Gruppen spielen danach eine Zweieinhalbfach-Runde und sind automatisch für die Play-offs qualifiziert. Die Teams auf den Plätzen vier bis sechs, spielen nach dem gleichen Modus weiter. Die beiden ersten Mannschaften qualifizieren sich noch für die Play-offs und die letzten vier Teams ermitteln die Absteiger.

Info Der Kader: Tor; Leon Jessler, Mathis Kaiser,Matthias Bittner, Luca Erdmann. Abwehr: Henry Karg, Janis Lachmann. Nico Stasch, Louis Stromberg, Berk Ates, Timon Verhoeven. Paul Herz. Conner Janus, Daniel Becker. Angriff: Niclas Focks. Michal Cychowski. Dorian Kielbasa, Marlon Alves De Lim, Artjom Piskowazkow, Kacper Ziarkowski, Jan Wellen, Deniss Kontseus, Carl Konze, Rens Aberson. Nikita Stepanov. Robin Veber. Arthur Dobrovolskiy. Die ersten Heimspiele: Sa. 10.9., 17 Uhr: Jungadler Mannheim So. 11.9., 10.30 Uhr: Jungadler Mannheim. Sa. 1.10. 17 Uhr:ERV Ingolstadt. So. 2.10. 10.30 Uhr: ERC Ingolstadt.

„Diese Änderung finde ich super. Sowohl in der Gruppe mit den Top-Sechs als auch in der anderen Gruppe erwarte ich enge Spiele. Die Mannschaften bewegen sich auf einem gleichwertigen Niveau“, sagt KEV U20-Cheftrainer Robin Beckers. Mit Titelverteidiger Berlin, Landshut, Ingolstadt, Mannheim und Schwenningen hat der KEV eine schwere Gruppe erwischt. „Die andere Gruppe mit Dresden, Düsseldorf, Köln, Kaufbeuren, Augsburg und Regensburg wäre von der Papierform her etwas einfacher gewesen. Hinzukommt, dass der Spielplan und die Spielzeiten für uns nicht optimal sind“, meint Beckers.

Bange machen gilt aber für den Übungsleiter nicht, der beim KEV in seine vierte Saison als U-20 Trainer geht: „Wir wollen zumindest Dritter werden, um dann in der Top-Runde spielen zu können“.

Obwohl die Vorbereitung nicht ganz optimal verlief, ist der Trainer zuversichtlich, dass seine Mannschaft dieses Ziel erreichen kann. „Ich denke, dass wir einen breiteren und tieferen Kader wie in der vergangenen Saison haben“. Freuen darf sich der Trainer über insgesamt neun externe Neuzugänge. Hervor sticht dabei Nachwuchsnationalspieler Carl Konze, der aus Iserlohn den Weg zum KEV fand. „Die Neuzugänge haben sich selber bei uns angeboten oder sind über Spielerberater zu uns gekommen. Ich habe noch nie so viel mit Beratern zu tun gehabt“ verriet Beckers. Das verdeutlicht die gute Nachwuchsarbeit des KEV.

„Die Integration der Zugänge ist schon gut gelungen. Dabei geholfen hat uns das viertägige Trainingscamp Ende Juli in Antwerpen mit dem abschließenden Spiel in Iserlohn“, sagt der Übungsleiter. Auch aus der in der vergangenen Saison sehr erfolgreichen U17 hat Beckers Zuwachs bekommen. „ Stürmer Niclas Focks ist ein harter Arbeiter mit einer super Einstellung. Die beiden Abwehrspieler Timon Verhoeven und Paul Herz haben sich sehr gut entwickelt. Für die U-20 müssen sie aber noch zulegen“. Das Quartett vervollständigt Kacper Ziarkowski. Weil er keinen deutschen Pass hat und fünf weitere Spieler ohne deutschen Pass im Kader stehen, dürfte es für den jungen Angreifer schwer werden, Eiszeit zu bekommen. Weil für die Oberligamannschaft keine Kontingentspieler verpflichtet wurden, könnten immer zwei oder drei Jungs aus dem DNL-Kader dort Spielpraxis sammeln. „Das ist eine gute Idee“, sagt Beckers.

Aus dem Kader der vergangenen Saison haben sich Daniel Becker, Louis Stromberg, Dorian Kielbasa und Artjom Piskowazkow gut weiter entwickelt. Letzter führt das Team auch als Kapitän aufs Eis. „Jetzt in der Vorbereitung hat sich auch Verteidiger Henry Karg sehr gut gezeigt“, sagt der Trainer. Für die nötigen Tore soll die zweite Sturmreihe mit Jan Wellen, Kielbasa und Piskowazkow sorgen. „Die haben bisher gut harmoniert“, sagt Beckers.

Die Frage nach der Torhüter-Position beantwortet Beckers so: „Wir hatten da an Matthias Bittner gedacht. Er ist für uns lizensiert, aber ob und wie oft er spielt, dürfte von der Situation bei den Pinguinen abhängen. Auf Leon Jessler und Mathis Kaiser ist aber auch immer Verlass“.