Eishockey-Oberliga : Tom Schmitz ist in den Derbys wieder dabei

Krefeld Das Oberligateam von Trainer Elmar Schmitz empfängt Duisburg und fährt nach Essen.

(JH) Für die U23 des KEV 81 stehen in der Eishockey-Oberliga am Wochenende zwei Derbys auf dem Programm. Am Freitag gastieren die Füchse Duisburg um 19.30 Uhr in der Rheinlandhalle und am Sonntag spielt die Auswahl von Cheftrainer Elmar Schmitz um 18.30 Uhr bei den Moskitos Essen in der Eissporthalle am Westbahnhof.

In Zusammenarbeit mit der Brauerei Königshofer bietet der KEV 81 für das Spiel gegen Duisburg und auch für die Heimspiele gegen Tilburg am 26. Januar, gegen Herne am 21. Februar und gegen Essen am 1. März ihren Fans eine besondere Aktion an. Alle Zuschauer, die eine Eintrittskarte kaufen, bekommen in der Rheinlandhalle ein Freigetränk und nehmen an einer Verlosung teil. Bei jedem Spiel werden drei Kästen Königshofer und zwei Logenkarten für die Partie der Pinguine gegen München am 8. März in der Yayla-Arena verlost.